Advierten por aumento exponencial de intoxicaciones por CO: en lo que va del año hubo 70 casos y un fallecido

En lo que va del año ya van 70 casos y una persona fallecida por intoxicaciones por monóxido de carbono; este fin de semana pasado en el Hospital de Clínicas se registraron 10 casos y la mayoría fueron cuadros graves.

Con la llegada del frío y el aumento del uso de estufas y calefones, los médicos alertan por el aumento de estas intoxicaciones que pueden provocar graves problemas de salud e incluso la muerte.

Desde el Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas están preocupados por el aumento exponencial.

"Ya hemos empezado a tener muchas intoxicaciones graves puntualmente por el monóxido de carbono. Este fin de semana de viernes a domingo tuvimos 10 intoxicaciones severas por monóxido de carbono", dijo la Dra. Melina Pan.

La médica explicó que dicho gas no se puede percibir por eso se le llama el Asesino silencioso. "No tiene olor, no es irritante, no tiene color entonces no nos damos cuenta que está", indicó.

Según dijo, las personas se dan cuenta cuando comienzan a tener síntomas como náuseas, vómitos, dolores de cabeza, debilidad en las piernas o cuadros más graves como convulsiones.

Pan comentó que si en una vivienda hay una fuente de combustión, puede estar generándose el gas. Si el cuadro clínico lo permite, lo primero es apagar la fuente, como por ejemplo la estufa a gas, abrir las ventanas y salir del ambiente.

La doctora aconsejó a que los animales también sean retirados; muchos de ellos son los primeros que fallecen y alertan a la familia, salvando vidas. Es importante llamar a Bomberos y asistir a un centro de salud.

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La vocera de Bomberos, brindó recomendaciones para prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono y los incendios durante la temporada de invierno.

Es importante tener ventilación en el ambiente permitiendo que exista una renovación del oxígeno. Además, el ducto de las estufas a leñas debe ser limpiado un vez al año ya que es el lugar donde se acumulan residuos de la combustión.