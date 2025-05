"Vaya si habrá habido encono con esta situación", dijo Alejandro Sánchez, y adelantó lo que debe hacer el presidente de Colonización

“En el caso de Colonización uno no puede dejar en reserva un cargo porque no es funcionario (del Instituto), lo que debe hacer es no explotar, en este caso, el tambo, no seguir haciendo las dos actividades a la vez. ¿Eso quiere decir que pierde su calidad de colono? No. Porque ahí está su casa, su vivienda. Estamos hablando de un colono pequeño, de un tambero, que nosotros no le vamos a despojar de su vivienda ni de los medios para sobrevivir una vez que termine y concluya su labor en el Instituto de Colonización”, dijo Sánchez, y adelantó lo que debe hacer Eduardo Viera.

“Lo que debe pasar, en nuestra interpretación, es que para no colidir con el artículo 200, es que no debe seguir ejerciendo (como colono) estando al frente de su emprendimiento productivo, para que eso no genere de alguna manera una contravención en lo que hace como presidente del Instituto y lo que puede hacer, en este caso, como un lechero más”, apuntó.

“Desde la restauración de la democracia hasta acá nunca se puso en cuestión este punto. Se pone ahora porque un tambero pequeño, del departamento de San José, osó comprar una estancia para que se reparta entre otros tamberos pequeños. Vaya si habrá habido encono con esta situación”, finalizó el secretario de Presidencia.