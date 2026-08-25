Un minibús chocó de atrás a un camión de carga de troncos a las diez de la mañana de este martes en el kilómetro 31 de la ruta 5, cerca de Progreso, Canelones.
Un minibús chocó de atrás a un camión cargado con troncos en ruta 5, que tiene una vía cortada en Progreso
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 31 de la ruta 5, cerca de Progreso. La ruta de ingreso a Montevideo está cortada en ese punto.
Como resultado del impacto, hubo un lesionado, informó la Policía Caminera, de forma primaria.
El reporte agrega que la ruta 5, solo en dirección a Montevideo, está cortada en ese lugar.
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