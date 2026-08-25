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Canelones

Un minibús chocó de atrás a un camión cargado con troncos en ruta 5, que tiene una vía cortada en Progreso

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 31 de la ruta 5, cerca de Progreso. La ruta de ingreso a Montevideo está cortada en ese punto.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Un minibús chocó de atrás a un camión de carga de troncos a las diez de la mañana de este martes en el kilómetro 31 de la ruta 5, cerca de Progreso, Canelones.

Como resultado del impacto, hubo un lesionado, informó la Policía Caminera, de forma primaria.

El reporte agrega que la ruta 5, solo en dirección a Montevideo, está cortada en ese lugar.

Foto: Subrayado, archivo. Dolores, Soriano.
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Foto: Policía Caminera.

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