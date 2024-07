Sindicato denuncia "crisis" en INAU; para presidente de la institución se debe mejorar capacitación de funcionarios

El presidente del INAU, Guillermo Fossati, se refirió a las responsabilidades que tiene la institución sobre los menores de edad, y consideró que se debe mejorar la capacitación de los funcionarios que trabajan en los diversos centros.

“En el INAU no están privados de libertad. Por lo tanto este es un aspecto que juega, pero da lugar a problemas. Porque son adolescentes que no han caído en una expresión delictiva, por lo cual no están en el Inisa, pero tienen conductas claramente en el umbral que cualquier circunstancia que empuje al adolescente en contexto comunitario puede colocarlo en riesgos lamentables”, dijo Fossati.

“El INAU es una institución que en cierta medida está tomando y haciéndose cargo de todo aquello que en general se rechaza, que nadie quiere hacerse cargo de”, agregó. También dijo que “es mucho lo que la institución tiene que mejorar”.

Señaló la necesidad de más y mejores funcionarios, “con perfiles apropiados”.