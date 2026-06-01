Lanzan proyecto que busca desmonopolizar y democratizar acceso a la salud mental con adolescentes de todo el país

El reconocido médico Henry Cohen lidera un plan para enfrentar la crisis de salud mental en adolescentes de todo el país. El proyecto ECHO es impulsado por la Universidad de la República y el Congreso de Intendentes

“Del Cerro a Bella Unión: hablemos de salud mental”, así se llama el proyecto que capacita y ofrece teleclínicas con el objetivo de fortalecer la atención de adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional.

"Es un programa que tiene una doble función. Primero asistencial, y segundo educativa. Porque los objetivos principales de ECHO son por un lado democratizar el acceso a la atención médica de las personas que viven más alejadas de los grandes centros de salud y por otro lado desmonopolizar los conocimientos para los profesionales de la salud. Uruguay es un país con altísima tasa de suicidios, con un tema muy importante de depresión, hay temas también con el abuso de sustancias", dijo el médico.

"El problema de salud mental es absolutamente acuciante y tenemos una responsabilidad muy importante todos los uruguayos, desde los políticos hasta los prestadores de salud, pasando por todos los ciudadanos, de ayudar a la gente que tiene estos problemas, y a poderlo diagnosticar más precozmente para ser más eficientes en los tratamientos", añadió.

El programa ECHO busca desmonopolizar el conocimiento médico y democratizar el acceso a la atención en zonas alejadas de las principales ciudades.

En nuestro país funciona en la Universidad de la República, y ya ha formado a más de 12.000 profesionales y ha desarrollado programas sobre VIH, Hepatitis C, Covid-19, cuidados paliativos entre otros temas.