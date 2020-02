Se retiró del fútbol Jorge Fucile, otro mundialista de las selecciones de Tabárez

Fucile estuvo en conversaciones con Alianza Lima y con otros equipos, pero finalmente desechó esas ofertas para "dedicarse a otra cosa".

"No eran ofertas que me hicieran feliz. Así que decidí no seguir", aseguró.

Después que la directiva de Nacional no le renovara contrato, el lateral firmó con Plaza Colonia pero poco después rescindió contrato. Estuvo un tiempo sin jugar hasta que Gustavo Munúa lo llamó para el Cartagena.

Allí no jugó lo que se esperaba y cuando el técnico arregló con Nacional decidió también romper el acuerdo de común acuerdo y volverse a Uruguay.

"Se que pude haber hecho más en mi carrera. Pero conseguí 19 títulos en Europa", señaló, en relación a su pasaje por el Porto de Portugal entre 2006 y 2013. En 2012 tuvo un corto pasaje por el Santos de Brasil.

Pero sin dudas disfrutó del mayor reconocimiento jugando en la selección uruguaya bajo el mando de Oscar Tabárez.

Fucile fue mundialista en 2010 y en 2014. En el certamen de Sudáfrica estuvo en el pico maximo de su rendimiento.

Había debutado en Liverpool en 2002, equipo en el que se mantuvo hasta dar el salto a Europa. Su versatilidad para jugar por ambos laterales le dio gran proyección internacional.

Entre 2014 y 2018 tuvo un muy buen pasaje por Nacional, en donde fue campeón uruguayo en 2015 y 2016.