Robo piraña en Cordón: cuatro delincuentes asaltaron una farmacia y hubo una persecución

Un nuevo robo piraña ocurrió en una farmacia, esta vez en el barrio Cordón en Montevideo. El local está ubicado en la avenida 18 de Julio y Juan Paullier.

Según la información a la que accedió Subrayado, cuatro delincuentes irrumpieron en dos motos y se llevaron perfumes importados. La Policía los persiguió hasta Villa Española, donde incautó una de las dos motos y 11 perfumes que habían quedado abandonados en un bolso en el lugar.

Sin embargo, los autores permanecen prófugos. Los investigadores trabajan con filmaciones del local y de la zona para tratar de identificarlos.

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Tras el robo, fue solicitado personal médico en el lugar porque una empleada sufrió una descompensación.

Días atrás, un robo piraña había ocurrido a tres cuadras: en 18 de Julio y Beisso.