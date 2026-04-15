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moto y perfumes incautados

Robo piraña en Cordón: cuatro delincuentes asaltaron una farmacia y hubo una persecución

La Policía pudo incautar una de las motos utilizadas por los delincuentes, así como parte de la mercadería robada, pero los sospechosos huyeron.

Foto: Subrayado. Robo piraña en farmacia de Cordón.

Foto: Subrayado. Robo piraña en farmacia de Cordón.

Un nuevo robo piraña ocurrió en una farmacia, esta vez en el barrio Cordón en Montevideo. El local está ubicado en la avenida 18 de Julio y Juan Paullier.

Según la información a la que accedió Subrayado, cuatro delincuentes irrumpieron en dos motos y se llevaron perfumes importados. La Policía los persiguió hasta Villa Española, donde incautó una de las dos motos y 11 perfumes que habían quedado abandonados en un bolso en el lugar.

Sin embargo, los autores permanecen prófugos. Los investigadores trabajan con filmaciones del local y de la zona para tratar de identificarlos.

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Tras el robo, fue solicitado personal médico en el lugar porque una empleada sufrió una descompensación.

Días atrás, un robo piraña había ocurrido a tres cuadras: en 18 de Julio y Beisso.

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