Retiraron escultura de Vaz Ferreira y Einstein para repararla: "Lo importante es la rapidez", señalan desde Patrimonio

"Lo importante, que es lo que nos cuesta, muchas veces, es tener rapidez en la respuesta", dijo el presidente de la comisión, Marcel Suárez. "Cuando se deja mucho en el tiempo, estimula a que se continúe o da la imagen de que no interesa, y no es que a veces que no interese, sino que no hay con qué o no se dispone de los técnicos que intervengan", afirmó.