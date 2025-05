Partido Colorado analizó con exdirector de Catastro el caso Arim: "Hay cierta defraudación tributaria de Arim, pero no hay mala fe"

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado recibió este lunes al exdirector de Catastro Augusto Alcalde para analizar la situación del director de la OPP Rodrigo Arim , quien no regularizó ante Catastro la casa de veraneo que construyó hace casi 10 años en el balneario Solís de Maldonado, y por lo que nunca pagó Impuesto de Primaria.

Alcalde dijo a Subrayado tras la reunión que se comparó la situación de Arim con la de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo, que renunció a un mes y medio de asumir por no haber regularizado las cuatro casas que construyó en un terreno baldío que le dio su padre en Pajas Blancas, Montevideo, y por lo que no pagó ningún impuesto, ni Primaria, ni los aportes al BPS ni la Contribución Inmobiliaria correspondiente.

Arim aseguró que sí pagó todos los aportes al BPS por la construcción de su casa en Solís, y que también está al día con los tributos de la Intendencia de Maldonado. Reconoce que no pagó el Impuesto de Primaria.

“Defraudación tributaria” pero “no mala fe”

El exdirector de Catastro, el colorado Alcalde, dijo a Subrayado que la cédula catastral del predio propiedad de Arim en el balneario Solís declara 24 metros cuadrados construidos, y que de ahí se calculan los impuestos y tributos a pagar.

“Sin duda hay una cierta defraudación tributaria de parte de Arim, yo personalmente creo que no hay mala fe de parte e él, y ahí pongo una diferencia con el caso de Cairo, que no hubo pago de aportes al BPS, etcétera”, aseguró el exdirector de Catastro.

Alcalde recordó que en el 2021 se modificó la ley 17.296 justamente para separar “la realidad material” de una obra y así pagar por lo efectivamente construido.

Esta diferencia entre lo que pagó Arim y lo que debería haber pago se conocerá cuando el director de la OPP actualice mediante declaración jurada su propiedad ante Catastro, con la casa construida y no solo 24 metros cuadrados.

“Para nosotros no es un caso cerrado”.

El diputado colorado Felipe Schipani dijo tras la reunión con Alcalde que para el Partido Colorado lo de Arim “no es un caso cerrado”.

“Es un tema que tiene una gravedad importante”, aseguró, y dijo que el tema seguirá en el Parlamento: “Vamos a escuchar al actual director de Catastro (cuando vaya al Parlamento) para tener la información de primera mano y a partir de allí veremos las acciones a tomar”.

Consultado sobre si Arim debe renunciar, como lo hizo Cairo, Schipani respondió: “Nosotros vamos a seguir analizando este tema en la órbita parlamentaria, queremos escuchar al director de Catastro, no descartamos eventualmente convocar al propio Arim para que de sus explicaciones. Hoy no podemos dar un pronunciamiento, no se ha pronunciado aún el Comité Ejecutivo, pero entendemos que este caso hay que seguir analizándolo”.