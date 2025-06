Oposición concluye que Ricardo Perciballe fue trasladado por Jorge Díaz "para evitar el procesamiento de alguien importante"

“Tiene asidero pero yo no lo puedo decir”, respondió Perciballe, de acuerdo a lo leído por Ojeda en la conferencia de prensa este miércoles pasado el mediodía.

“Perciballe nos pidió inferir cosas que él no podía decir”, agregó el senador colorado.

“Lo trasladaron para evitar el procesamiento de alguien importante, aunque no quiso decir a quién”, dijo Ojeda, y agregó: “No lo puede decir porque no lo puede probar materialmente, razón por la cual él entiende que le puede traer consecuencias, y todo el tiempo repite que no abunda porque no lo puede probar, y si no lo puede probar obviamente siente que lo expone a futuras posibles responsabilidades”.

“Creo que después de haber sembrado semejante suspicacia correspondía ponerle el cascabel al gato, pero se lo terminó poniendo sin querer al decir que tiene asidero que el traslado tenía que ver con evitar el procesamiento de alguien importante”, concluyó Ojeda.

El senador colorado adelantó que puede haber más citaciones a la Comisión por este tema y tal vez, más adelante, una denuncia.

“Esto toma otro color. Porque un Fiscal de Corte no puede trasladar a un fiscal para evitar el procesamiento de una persona. Es de una gravedad importante”, apuntó Ojeda.

“Operaciones en Fiscalía”

Por su parte el senador García dijo que “se confirma absolutamente y sin ningún tipo de dudas que en la Fiscalía se realizaban operaciones políticas”. “Ocurrió en 2012 por el Fiscal de Corte de entonces para evitar investigaciones que iban a tener un final diferente al que tuvieron”, aseguró el senador nacionalista.

“Operaciones políticas destinadas a favorecer o entorpecer investigaciones dependiendo de quién fuera investigado”, agregó.

"Sensaciones personales, sin pruebas"

El diputado del Frente Amplio Fernando Amado aseguró tras la comparecencia de Perciballe que el fiscal dejó en claro "su convicción de que no hubo delito alguno hace 12 años, y por eso no lo denunció".

"Por otro lado fue muy claro en que lo que él sostuvo en el programa (la entrevista que motivó su citación) y hoy en el seno de la comisión, son evaluaciones, sensaciones personales, no tiene ninguna prueba al respecto".