Ministerio del Interior inició sumario al presidente del sindicato de Guardia Republicana

Tras conocer la sanción, Piedra filmó un video agradeciendo los llamados recibidos por colegas y aseguró que no se arrepiente de lo dicho. "No solo no me arrepiento de nada sino que no me muevo un ápice hacia ningún lado", afirmó.

Piedra expresó su convencimiento por el camino elegido. "Me tocó a mí pagar todo, me hago responsable y pongo la espalda, y por eso, di la cara y la estoy dando en este momento", aseguró.

Piedra indicó que en menos de un mes fue cambiado de unidad en tres oportunidades y hace pocos días le negaron el pedido de ascenso. Además, afirmó que le pusieron 21 puntos de mérito por la falta a un partido de fútbol donde debía cubrir el servicio 222.

"Queden tranquilos que no me van a callar ni de esta forma ni de ninguna forma, tampoco me van a comprar, no hay un pago que no ofrezcan, un servicio que me ofrezcan, que no lo voy a aceptar nunca, por dignidad y por respeto a ustedes", remarcó.