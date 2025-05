"Me quedo con las cosas buenas, con las cosas positivas", dijo Lacalle Pou desde el velorio de Mujica

Estuvo unos minutos y al retirarse expresó que su presencia fue, entre otras razones, de "carácter formal". "Fue un expresidente de nuestro país, y yo como expresidente vengo en ese sentido, aunque no alcanzaría".

"Me quedo con las cosas buenas, con las cosas positivas, ni siquiera como un ejercicio intelectual, sino que es lo que me surge. Conversaciones que quedaron en lo privado y después acciones y actitudes políticas que como presidente sentí que eran bien no para quienes gobernamos, sino para el país", sostuvo. Recordó el viaje con el expresidente Julio María Sanguinetti a la asunción de Lula en Brasil y cuando estuvieron todos presentes por los 50 años del Golpe de Estado.