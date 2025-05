Agustín Cabrera tiene 20 años, es el alcalde electo más joven y estuvo en Teletón: "Teníamos este sueño"

"Fue un trabajo constante, empezamos militando desde la juventud del Partido Nacional, desde la Ley de Urgente Consideración, que hicimos videos explicándole a los sauceños por qué había que votar el 'No', y así me conocieron esa faceta política de Agustín, el gurí de Sauce, y teníamos este sueño atrás, que viene hace muchísimos años, lo dijimos una vez en Teletón, que mi sueño de grande, con diez años, era ser alcalde", recordó.

"Nací con el faltante físico que se ve, me falta un brazo, varios huesos de este otro brazo, algunos huesitos de las piernas, pero es todo lo visual. Yo internamente el tema órganos, todo lo demás, es sano, totalmente normal, como dice la gente, como decimos todos, porque algún vocabulario hay que usar. Y nada, uno nació así, y uno se crió así, y eso también te permite, soy esto y me tengo que querer así y darle para adelante así", compartió.

Espera estar "los cinco años para el vecino" en respuesta al apoyo que recibió, y que le importan las obras que se puedan llevar adelante. "Nosotros nos basamos en calles y veredas, porque las veredas de Sauce son totalmente inaccesibles, habrá seis, siete cuadras, alrededor de la plaza, con veredas y rampas en condiciones. No puede ser que si tenés discapacidad para hacer un mandado tenés que vivir en el pueblo mismo, porque si no, no podés", dijo.