Lucía Topolansky tras encuentro con Pedro Sánchez en la chacra: "Fue una reunión de amistad", aseguró

Durante la reunión hablaron de las lecturas del expresidente José Mujica y que su presencia aún persiste en España. Además, destacó la visita de Sánchez a Latinoamérica por séptima vez. "Si España no se ocupa de Latinoamérica, que es el territorio con más gente que habla en español es porque no tiene visión histórica", afirmó.

Topolansky se mostró sorprendida por la cantidad de empresas españolas con inversiones en Uruguay. "Me llamó la atención que me llegaron algunas cartas de condolencias de empresas españolas que no ni conozco", dijo.

"Fue una reunión de amistad", aseguró Topolansky, al indicar que no se trató el tema del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. "Yo, no quise sustituirlo a Orsi, me queda grande", bromeó.

Sobre la situación a nivel continental, la exvicepresidenta sostuvo que "el continente está complicado, el mundo está complicado". "¿Qué pasa en el continente? Hay de todo, pasa de todo", agregó. Topolansky consideró positivas las acciones en busca de "fortalecer la democracia en un mundo que está pasando cualquier cosa".

"Nosotros, somos privilegiados en Uruguay. Yo, creo que acá tenemos una estabilidad que no la tiene Bolivia, Perú, Colombia no sé si la tiene, no la tiene Venezuela, Centroamérica todavía anda a los viandazos y ahora Norteamérica anda distorsionando todo el comercio del mundo", destacó.

VIDA Y MUJICA

Topolansky fue consultada por su rol en la vida política del país y aseguró: "yo, siempre hice política. Toda mi vida milité, toda mi vida hice política. Es mi modo de enfrentar la vida". También habló del legado de Mujica y afirmó que el expresidente no estaba de acuerdo con ese término para referirse a las enseñanzas que dejó.

"Cada uno tiene un papel en la vida", dijo Topolansky y recordó que uno de los últimos momentos más importantes de su vida, cuando obtuvo el resultado del balotaje de noviembre que le dio la victoria al Frente Amplio y el nivel de votación que logró su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP). "Bueno, ahora me voy tranquilo, los compañeros cumplieron", expresó al recordar palabras de Mujica.

Topolansky sostuvo que "es bastante lógico que le hagan homenajes en el mundo", respondió al ser consultada por el homenaje que propondrá Uruguay al expresidente Mujica en la Asamblea General de Naciones Unidas.