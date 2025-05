"Lo que hay atrás de todo esto son nuestras decisiones, todo lo demás es anecdótico", dijo Orsi sobre polémica en Colonización

Consultado acerca de si habló con Eduardo Viera, presidente de Colonización, para que deje su actividad productiva en suspenso, el mandatario respondió: “Yo no lo pedí, es lo que me parece que corresponde y la jurídica dirá, pero no nos olvidemos que por ser colono de verdad tiene una situación compleja, es el lugar donde vive, es su casa, bueno, yo creo que ahora deberá hacer un paréntesis y buscaremos la mejor forma para que así sea. Estoy cada vez más convencido de que conoce, sabe y nos dirige a un buen rumbo en lo que tiene que ver con Colonización”.