Llueven criticas a Franco Colapinto por sus polémicas frases sobre Uruguay y los uruguayos

Seguí leyendo Wall Street vuelve a caer este lunes y Trump pide a los estadounidenses que "no sean estúpidos"

“Acá está Cavani, jugando en Boquita”, agrega Colapinto mostrando un autoadhesivo pegado en el termo con el que se cebaba mate, y agrega: “el chabón es argentino, ya habla argentino, todo argentino. Entonces Uruguay, no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros, y si alguien inventó algo en Uruguay lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino”.

El argentino siguió, y apuntó: “A mi Uruguay me encanta pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Uruguay todo bien, pero… bien Uruguay igual eh. Pero el mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”.

Embed - Una Carrera de Scalextric vs Franco Colapinto

Además de las críticas y los memes en redes sociales, el senador Da Silva le respondió: “Bueno para manejar. Chotisimo para saber algo de la vida además del DRS”.