Lazo compareció a comisión de Diputados por patrulleras oceánicas; oposición no quedó conforme con sus explicaciones

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, compareció este martes en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados por el tema de las patrulleras oceánicas. La oposición afirmó que no conformaron las explicaciones de la jerarca.

"Nosotros venimos acá a informar, no lo que no tenemos o en definitiva lo que se aspira a que digamos", dijo Lazo. Y agregó: "Lo que hay es el compromiso de esta administración a que una vez que tengamos definido el qué, el cómo y el cuándo lo vamos a informar oportunamente".

Lazo señaló que se está a pocas horas del resultado de la comisión investigadora que trató el tema.

"Yo no soy quien para cuestionar en definitiva cuál es la interpretación que la oposición encarnada en el propio diputado Gianolli sobre los dichos de la ministra. La ministra no va a ser anuncios que hoy no tiene", expresó.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianolli, dijo que la comparecencia dejó que no hay nada previsto y que no hay conclusiones.

"A un año de la rescisión del contrato con Cardama estamos en foja cero. No hay expedientes administrativos, no hay llamados, no hay resoluciones. Se busca continuar con el proceso de búsqueda, pero en definitiva no logramos una sola respuesta y nos vamos realmente decepcionados", comentó.

El diputado colorado, Maximiliano Campo, indicó que se van tan preocupados como vinieron ya que la ministra dijo que no podía dar información.

"Hace un año que se tendría que estar definiendo la compra de nuevas patrulleras. Mientras estamos aquí hablando, el narcotráfico campea por nuestro mar territorial libre sin ningún tipo de restricción. La pesca ilegal hace que perdamos millones de dólares que están en nuestro mar y que podrían ser usufructuados por Uruguay", manifestó.