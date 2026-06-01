Las exportaciones caen 3% interanual en el mes de mayo

Las exportaciones de bienes cayeron 3% interanual en el mes de mayo, con un monto de U$S 1.142 millones, según informó Uruguay XXI.

En dicho mes las ventas de carne 14%, por la menor faena que deriva en menos volúmenes de exportación, pese a la buena demanda externa.

Asimismo, hay una baja en las exportaciones de celulosa, por menores precios de venta. Hay una importante suba interanual en las ventas de lácteos, por mayores ventas a Brasil.

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En el acumulado anual las ventas suben 3%, con un monto acumulado de U$S 5.271 millones. Las ventas de carne y celulosa lideran las exportaciones, aunque cayeron 3 y 5%, respectivamente, frente a igual período del año pasado. Les siguen las ventas de lácteos, concentrados de bebidas y maderas.

China, Brasil y la Unión Europea siguen siendo los principales destinos. A China y la UE, los principales productos vendidos son carne vacuna y celulosa; a Brasil se exportan principalmente vehículos, lácteos, plásticos y malta cervecera.