Cigarrillos electrónicos: prevalencia estable, consumo en jóvenes y la percepción del bajo riesgo

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, el Ministerio de Salud Pública encuentra desafíos respecto al uso de cigarros electrónicos en adolescentes.

La coordinadora del Programa Nacional del Control de Tabaco de la cartera, Cecilia Reolón, dijo que la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos se mantuvo estable en los últimos 30 días. "No hay una diferencia significativa entre lo que fue la medición del 2019 y la del 2025, además es la misma prevalencia que la de cigarrillos convencionales", indicó.

Dentro de los datos publicados por el MSP, se indica que el 14% de los adolescentes encuestados comenzó a usar cigarrillo electrónico por los sabores que ellos tienen.

"Uruguay optó por una medida de salud pública de protección de la salud y en 2009, cuando empezaron a aparecer estos dispositivos electrónicos, se optó por una medida de prohibición de la comercialización e importación, registro como marca y publicidad para fumar, cualquiera sea. Eso lo que ha producido es controlar el comercio y que no estén disponibles, por eso hemos logrados sostener esa prevalencia", explicó.

A su vez, informaron que 1 de cada 4 estudiantes de entre 13 y 15 años ya probó algún producto de tabaco. Y agregaron que el 26,4 % de adolescentes estarían predispuestos a consumir en el futuro.

Por su parte, el sociólogo e integrante de la Sociedad de Tabacología, Diego Rodríguez, explicó los efectos del cigarro electrónico sobre los adolescentes e indicó que al utilizarlo existe una percepción de menor riesgo que con el cigarrillo tradicional.

"Contiene nicotina como el cigarrillo, contiene sustancias cancerígenas. El tema es que se ha transmitido como que son menos riesgosos que el tabaco tradicional y se está demostrando que están apareciendo las mismas enfermedades pulmonares, cardiovasculares, acv, incluso en el tiempo vamos a ver más", explicó el sociólogo Diego Rodríguez.

El especialista contó que la transmisión de que sus riesgos son bajos, surge de una cifra del Instituto de Tabacalera que aseguró que no pasaba nada con esto, "se piensa que nos los abarca la misma normativa, una cosa es el tabaco y otra cosa son estos cigarrillos que en realidad son con nicotina (...) la gente, los jóvenes piensan que es diferente cuando no lo es".