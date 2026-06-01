La reacción de dos pescadores que tuvieron a una ballena a escasos metros de su embarcación: "Impresionante"

Una ballena sorprendió a pescadores deportivos en aguas de Rocha, estuvo a escasos centímetros de la lancha y se "enredó" en los cabos "jugando".

"Estábamos culminando la jornada de pesca, Juancito estaba acomodando las cañas y yo me arrimé a lavarme las manos, y al momento que me arrimé al agua a lavarme las manos, por la borda de la lancha, sale la ballena, resopla y fue impresionante. A un metro de la lancha", relató el pescador Nicolás Quintans.

Nicolás habló con la organización Ballenas de La Pedrera, desde donde le informaron que "es común, que les gusta jugar con los cabos a las ballenas, pero en el momento fue la parte que me asustó más, porque te engancha el cabo y te puede sacar a pasear, quién sabe dónde terminábamos".

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