La frase de Marcelo Bielsa que explica el peor momento futbolístico de Uruguay en Eliminatorias y lo que ve a futuro

“Me siento verdaderamente responsable de la situación del equipo, porque si el problema es la falta de generación de jugadas de gol, y mi posición frente a ese problema ha sido desde que lo vi proponer soluciones, y cuando uno las propone y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran, pero cuando en la agrupación que yo hago de esos jugadores no logran lo mismo, no tengo más que reconocer mi ineficacia en ese sentido”, dijo Bielsa.

“Se van sumando partidos y se repite una constante que es que no generamos peligro. El gran déficit del momento que venimos arrastrando desde hace bastante tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol”, agregó.

“El equipo siempre está armado para atacar y no generamos peligro. Salvo los defensivos, los otros futbolistas están pensados en función de generar peligro y no lo conseguimos. No consigo que florezca lo que hacen en sus equipos”, remató Bielsa.

El entrenador aseguró que está convencido de poder revertir la situación en los tres partidos que quedan y confirmar la clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Obvio que sí. Estoy convencido porque creo en el material humano que tiene el fútbol uruguayo y en mis capacidades para hacer un equipo temible, que hace mucho tiempo que nos cuesta, lo que también es cierto”, concluyó.