Juan Salgado dijo que con Zunino "campeó la irresponsabilidad" y que "es el perfecto manual de lo que no hay que hacer"

El presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte Juan Salgado dijo que con Mauricio Zunino “campeó la irresponsabilidad” en la Intendencia de Montevideo y que su gestión “es el perfecto manual de lo que no hay que hacer”.

Primero dijo que no tiene relación alguna con Zunino, y agregó: “Debe hacerse una idea de la responsabilidad que tiene”.

“Zunino, con mucho respeto lo digo, debería informarse cómo son las cosas. El subsidio es para que pague menos el estudiante o el jubilado. Él tiene que saber, y lo sabe, que el subsidio son servicios que ya fueron hechos y que tiene que pagar”.

Sobre lo que el intendente dijo de “jugar a ser empresario” con la plata del Estado, Salgado retrucó: “Primero, roza con la falta de respeto, porque yo puedo tener alguna duda de que Zunino terminó en la Intendencia porque era suplente, yo tengo una trayectoria de 50 años en Cutcsa, además no entré por casualidad o sorteo y esto no afecta solo a Cutcsa, afecta a todas las empresas del transporte”.

Consultado acerca de si entonces observa una diferencia entre las gestiones de Zunino y la exintendenta Carolina Cosse, Salgado dijo: “Sin duda. Trabajé con todos los intendentes, con Cosse hicimos en la primera parte sin problemas, se pagó como se tenía que pagar. Hace un año y medio realmente campeó la irresponsabilidad. Total. Y busco algo que no sea ofensivo, algo suave, si no tengo que pensar otras cosas. Zunino es el perfecto manual de lo que no hay que hacer”.

Atraso en el pago del subsidio.

Salgado aseguró que por primera vez la Intendencia de Montevideo se atrasó en el pago a las empresas del subsidio creado para bajar el precio del boleto.

“El servicio de junio debía estar cobrándose ahora en julio, pero no se está cobrando y esto compromete la salud financiera de las empresas, que deben endeudarse a corto plazo con intereses altísimos”, dijo Salgado.

“El subsidio de mayo lo cobramos hace pocos días. Hubo retraso”, agregó, e insistió: “Pasaron cosas que nunca habían pasado”. “Nunca pasó, ni siquiera en la crisis de 2002, ni en el 2020 y 2021 con la pandemia”, finalizó.