Javier García: "El ministro Negro no está preparado para comandar y liderar la fuerza policial"

“El ministro Negro no está preparado para comandar y liderar la fuerza policial. Porque la primera condición para liderar una fuerza policial es tener la empatía necesaria y el respeto por la fuerza que se comanda”, dijo García este viernes en rueda de prensa.

“Quien dice que fue un éxito un operativo cuando termina un subalterno, dos, pero uno de gravedad, mutilado y en CTI, no tiene la más mínima empatía y por lo tanto no puede liderar una fuerza, no está preparado para liderar y mucho menos preparado para garantizar la seguridad de los uruguayos”, apuntó García.