Investigadora por María Dolores: para el FA, Colonización es "socio fundamental"; oposición habla de "capricho político"

La comisión investigadora de Diputados por la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización sesionó este lunes por penúltima vez, instancia en la que comparecieron productores agropecuarios.

El presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, Leandro Noya, indicó que actualmente cinco gremiales en conjunto realizan la explotación de grano bajo riego. Destacó la experiencia y la estabilidad en la producción de granos tras un primer período climático adverso.

Noya aseguró que al comienzo de la explotación las condiciones del predio no eran las mejores, porque llevaba tiempo sin producir y poca inversión al igual que el sistema de riego.

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Los productores intentarán tener mejores resultados en la próxima zafra y, según Noya, "queda mucho para desarrollar" en María Dolores, como el potencial de riego para duplicar la producción de maíz.

El diputado del Frente Amplio, Carlos Reyes, defendió la compra de la estancia de 4.404 hectáreas en Florida y que Colonización es "un socio fundamental" para la estabilidad y sostenibilidad del sector lechero.

Reyes destacó un ámbito de trabajo apropiado en el marco de la investigadora y que tras recibir a todas las delegaciones, el próximo lunes los legisladores tendrán una instancia para definir los informes que saldrán de la comisión parlamentaria.

PARLAMENTO DOS

El diputado del Partido Colorado, Carlos Rydström, aseguró que las "irregularidades" y los "malos procedimientos" en la compra se pudieron constatar, y expresó estar de acuerdo en que haya inversiones y que existan políticas dirigidas hacia la lechería. Para el legislador, la compra de la estancia obedeció a "un capricho político".