Intendente de Salto: "Hoy no estamos con los recursos para poder afrontar los salarios del mes de julio"

El intendente de Salto , Carlos Albisu, dijo a Subrayado que no tiene el dinero suficiente para pagar los salarios de julio y que depende de conversaciones ya iniciadas con el presidente del Banco República Álvaro García para liberar dinero y pagar los salarios de los funcionarios municipales.

“La administración que se fue dejó una deuda en el Banco República de 287 millones de pesos, la cual tendría que haber sido saldada el 30 de junio. No se cumplió con la regla y tuvimos que apelar a la Junta Departamental para pedir una extensión y poder cubrir los salarios de julio”, dijo el intendente este sábado 26 de julio.

“Es algo que no teníamos en carpeta, no estuvo dentro de la transición esa comunicación, nos agarró sorprendidos, era algo que no esperábamos”, aseguró.