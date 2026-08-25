Informe primario de la Nostalgia: sin registro de accidentes graves y con menos casos de alcohol y cannabis en conductores

Control de la Policía e inspectores de Tránsito de la Intendencia de Montevideo en Constituyente y Jackson. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

El operativo de seguridad y tránsito por las fiestas de la Nostalgia se realizó hasta entrada la mañana de este martes 25 de agosto, y según los primeros datos que maneja la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el resultado fue positivo.

Las fuentes consultadas por Subrayado indicaron que al menos hasta las 8 de la mañana de este martes no tenían registros de accidentes de tránsito fatales o graves.

Además, indicaron que la cantidad de exámenes positivos de alcohol o cannabis en sangre, realizada a conductores, fue menor a la del año pasado.

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La Unasev recibirá durante la mañana los informes de cada Intendencia y de la Policía Caminera, para cerrar un informe que será presentado en conferencia de prensa pasado el mediodía.

Durante el operativo de control de tránsito, en rutas nacionales y ciudades, se utilizaron autos, camionetas y motos de la Policía y los inspectores departamentales, apoyados por drones que vigilaban desde el aire.