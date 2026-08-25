El operativo de seguridad y tránsito por las fiestas de la Nostalgia se realizó hasta entrada la mañana de este martes 25 de agosto, y según los primeros datos que maneja la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el resultado fue positivo.
Informe primario de la Nostalgia: sin registro de accidentes graves y con menos casos de alcohol y cannabis en conductores
Durante toda la noche y madrugada de este martes 25 de agosto se realizó el operativo de seguridad y tránsito por las fiestas de la Nostalgia. Informe primario positivo.
Las fuentes consultadas por Subrayado indicaron que al menos hasta las 8 de la mañana de este martes no tenían registros de accidentes de tránsito fatales o graves.
Además, indicaron que la cantidad de exámenes positivos de alcohol o cannabis en sangre, realizada a conductores, fue menor a la del año pasado.
Operativos por las fiestas de la Nostalgia comienzan a las 18:30 con personal de las Intendencias, Jefaturas y Policía Caminera
La Unasev recibirá durante la mañana los informes de cada Intendencia y de la Policía Caminera, para cerrar un informe que será presentado en conferencia de prensa pasado el mediodía.
Durante el operativo de control de tránsito, en rutas nacionales y ciudades, se utilizaron autos, camionetas y motos de la Policía y los inspectores departamentales, apoyados por drones que vigilaban desde el aire.
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