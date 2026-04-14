Grupo que compró el hotel Enjoy anuncia inversión de USD 400 millones y continuidad de los más de 1.000 empleados

Representantes del grupo empresarial JHSF de Brasil se reunieron este martes al mediodía con el presidente Yamandú Orsi y luego, en rueda de prensa, anunciaron la compra del hotel Enjoy de Punta del Este, con una inversión superior a los 400 millones de dólares , según informó José Auriemo Neto, presidente del Consejo de Adminitración de la compañía, quien adelantó que cambiará el nombre a Fasano Península.

La inversión incluye la compra del hotel, la construcción de edifcios residenciales, un shopping center y un spa, además de mejoras en el hotel y el casino, detalló el empresario.

"Es una excelente noticia para el país, para Maldonado y Punta del Este, y para el sector turístico", dijo a Subrayado Martín Valcorba, subsecretario de Economía:

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VALCORBA ENJOY FASANO

El grupo Fasano

Este grupo está presente en Uruguay “hace 20 años”, recordó Neto, con el hotel Fasano Las Piedras, ubicado al norte de la ciudad de Maldonado y Punta del Este.

“Nuestra inversión en Uruguay comenzó hace 20 años con Fasano y tenemos la oportunidad de expandir la inversión por las perspectivas de crecimiento del país para los próximos años”, dijo Neto a la prensa tras la reunión con Orsi.

“Estamos muy satisfechos con este nuevo desafío. Es un proyecto emblemático para el país y Punta del Este”, agregó.

El empresario detalló que el shopping tendrá 50 marcas tiendas, “muchas que no están en Uruguay”, y que se podrán ampliar “hasta llegar a 100 tiendas”.

Consultado por el monto de la inversión, Neto dijo que serán “400, 500 millones de dólares, en cuatro o cinco años”.

El empresario aseguró la continuidad de los más de 1.000 empleados del Enjoy. “No va a haber cambios en la plantilla. Estamos hace 20 años en Uruguay y todos saben nuestra forma de hacer negocios”, dijo Neto.

Aseguró que incluso se puede ampliar la plantilla con la construcción de los edificios residenciales del grupo, el shopping y el SPA.

La primera etapa de la inversión será en las mejoras edilicias del hotel y el casino, que según adelantó Neto, estarán prontas a fines de 2026, listas para la próxima temporada de verano.

El intendente celebra

El intendente de Maldonado Miguel Abella celebró también la inversión anunciada, destacó "la tranquilidad y la seguridad que se le da a la gente que hoy está trabajando en el hotel":