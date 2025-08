Frente Amplio aprobó su plan político, se asumió como "partido de gobierno" y anunció una gira nacional

Adelantó que tras el Día del Comité de Base, el 25 de agosto, habrá una gira nacional de dirigentes y legisladores del Frente Amplio para dialogar con la ciudadanía en ciudades, localidades y pueblos con el objetivo de reinstalar la herramienta de "El FA te escucha" para escuchar las demandas de la población.

Este fue el primer Plenario Nacional del Frente Amplio desde que Yamandú Orsi asumió la Presidencia de la República. Se dio en momentos en que ocurre una discusión interna sobre la propuesta del PIT-CNT para crear un impuesto que grave a las personas de mayor riqueza en el país.

Consultado al respecto, Pereira sostuvo este sábado que "no hay nada que esté vedado para la discusión" y que eso no contradice a Orsi, quien reiteró esta semana su postura contraria a la creación de nuevos impuestos en Uruguay que "hoy no está en agenda" del Poder Ejecutivo.