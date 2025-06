"Falso camaleón" rescatado en Maldonado: las características de esta especie que llegó en un barco

En este caso de especies que no son típicas en el país, es "importantísimo tenerlo contenido", para "evitar las invasiones biológicas".

"Este animal ahora permanece en la sala de cuarentena, no está a disposición del público para verse ni nada", dijo.

Vino en un barco y fue divisado por una persona, que lo entregó a Alternatus. El siguiente paso es realizarle análisis con la Facultad de Veterinaria y se dio aviso a las autoridades.

"Cuando hace más frío se pone más oscuro para poder captar mayor radiación. Si hay sol se aclara", explicó Etchandy, que también se refirió al diseño de su piel, que le permite camuflarse.

Luego de la cuarentena, resolverán qué hacer con el animal, pero antes habrá "un registro científico".

"Ha pasado muchas veces que ingresan reptiles, arácnidos, anfibios, en determinados tipos de mercadería, embarcaciones y demás, como el caso de las anacondas, de la serpiente tigre, de las arañas del banano, del picudo. Entonces es importantísimo que estemos alertas a estos procesos que se han dado siempre, no es algo nuevo, siempre llega en la mercadería fauna exótica, hongos, flora. Es importante dar aviso, entender que no son especies nativas, que no hay que liberarlas acá, que es importantísimo. Muchas veces se dice 'dónde va a ser liberado'. No puede. Hay veces que lo sentimental no se puede mezclar con lo técnico", remarcó.