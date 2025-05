Experto en hongos explicó características del "Sombrero de la muerte", síntomas y qué hacer en caso de intoxicación

"La regla número uno es no recolectar ni consumir hongos que uno no puede identificar (...) no lo haríamos ni con las plantas ni con los animales. En el caso de los hongos es fundamental porque hay una especie de las cientos y miles de especies que habitan en el planeta que es muy tóxica que se llama el Sombrero de la muerte".

El experto comentó que la incubación de la toxina que daña el hígado es muy larga, por lo que los síntomas pueden aparecer después de las seis horas, por lo que es importante la identificación y la consulta al Centro de Toxicología.

"Es fundamental la consulta inmediata, tener muestras del hongo, sacar fotografías (...) para saber si lo que comió es un hongo hepatotóxico o es otra especie que es inocua o que puede generar un síndrome gastrointestinal de irritación, pero que no está en peligro la vida".

Sequeira se refirió a las características de este hongo venenoso y comentó además, cuáles son los más ingeridos en Uruguay, sostuvo que él no recomienda dejar de comer hongos sino informarse sobre la especie que se recolecta.

El experto comentó que el eucalipto es el hongo más consumido en Uruguay y carece de toxina.