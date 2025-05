Vecinos de Malvín reclaman por arrebatos desde "hace unos seis meses, una bandita de cinco o seis gurises"

“Hace seis meses más o menos, una bandita de cinco o seis gurises, que son todos menores de edad, se apropiaron de la zona básicamente. Han robado a mujeres con niños”, relató una vecina.

“Todos los días, no les importa la hora, no les importa si es de mañana, de tarde o de noche. No les importa nada, básicamente. Es algo que la gente que vivimos acá estamos preocupados, salimos con miedo. No podemos salir solos. Yo no puedo ir sola a la parada, y es horrible vivir así. Sabemos que la delincuencia está en todos lados, pero no puede ser que sea todos los días y tantos robos en un día solo. No tiene sentido”, agregó.