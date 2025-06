Este miércoles se va otro participante y quedan cuatro semifinalistas en Gran Hermano: así pasan las horas los jugadores

Embed

Por su parte Selva, que se levantó con energía (como casi siempre), afirmó que no se quiere ir.

"Me quiero quedar", remarcó y después habló de Titanic.

Mientras tanto, Eugenia, dentro de la cocina y observando a Selva, dijo no tener ganas de compartir con su aliada en el juego. "Habla mucho, mucho, de dónde saca temas para hablar. No sé qué hacer, dos palabras y me agoto. Por suerte no está comiendo, porque come y los ruidos que hace", detalló.

Para Ulises, es el que "hizo show todo el tiempo" y le pidió a sus seguidores que lo acompañen en lo que queda del reality.