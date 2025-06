"Puedo entender claramente que fui perseguido", dijo Perciballe en el Parlamento sobre su traslado en 2012

El fiscal Ricardo Perciballe afirmó en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados que siente que fue "perjudicado" en 2012 y 2016 por el fiscal de Corte de ese momento, Jorge Díaz, y que "había políticos" en algunas de las causas que investigaba en ese entonces y en las que no pudo continuar. Así surge de la versión taquigráfica de su comparecencia este miércoles, donde también afirmó que sus expresiones son desde su subjetividad.

"Yo fui trasladado, como dije; el primer acto de gobierno del doctor Díaz fue mi traslado y en el año 2016 me desjerarquiza. Yo puedo entender claramente que fui perseguido. Por eso hablo de que fui perjudicado", dijo

El fiscal también cuestionó que las expresiones por las que fue convocado, expresadas en una entrevista con el programa Al Weso de Aweno TV, remiten a temas que fueron públicos en el año 2012. "Debió haber sido importante en 2012, no ahora", afirmó. En su momento, presentó un recurso de revocación.

En la comisión de Diputados, al ser consultado sobre si había políticos investigados en las causas que dejó inconclusas por su traslado, respondió: "Sin duda que había funcionarios públicos. Por eso estamos hablando de corrupción. De eso no cabe lugar a dudas. Pero yo no voy a nombrar a las personas, de ningún modo", y a la pregunta sobre si consideraba que fue trasladado por esa razón, aclaró: "Evidencias no tengo; yo tengo presunciones".

"Está claro que cualquier fiscal, cuando tiene años en las investigaciones, llega a un punto en el que tiene que imputar. Seguramente, en alguna de las causas que se nombraron antes yo estaría en condiciones de imputar y fui trasladado, y punto; eso es lo que puedo decir", dijo.

El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, le afirmó que la interpretación que surgió de sus declaraciones en el medio de prensa inferían que "la llegada de Díaz a la Fiscalía de Corte y el traslado inmediato de él fue para evitar el procesamiento de alguien, y de alguien importante".

"Comprenderá, señor diputado, que usted está diciendo algo que tiene asidero, pero yo no lo puedo decir. Son cosas distintas. Usted comprenderá su estatus y el mío", fue la respuesta de Perciballe.

"Una de las cuestiones importantes que pasaron es que al trasladarme a mí, venía un nuevo fiscal que tenía que tomar todo de cero. Y concomitantemente a esto, ocurrió que el fiscal Jorge Díaz pasó de juez de Crimen Organizado a fiscal de Corte y la doctora Gatti pasó de jueza letrada a un tribunal de apelaciones. Entonces, de buenas a primeras, en cuestión de días, quedaron desmantelados los equipos. No actuábamos en equipo, pero en términos amplios, en aquel tiempo se hacían las investigaciones bastante en conjunto. Entonces, de buenas a primeras, Crimen Organizado, que tenía dos jueces y dos fiscales, quedó con una sola fiscal. Si a usted le parece que eso habla bien del buen funcionamiento de una fiscalía de Crimen Organizado, bueno", dijo en respuesta al diputado frenteamplista Joaquín Garlo.

"Yo estaba con causas, esas causas estaban al final de sus investigaciones, y bueno, yo puedo presumir que detrás de todo está eso", agregó luego a una pregunta del senador colorado Andrés Ojeda sobre "motivos espurios" detrás de sus traslados.

También cuestionó los "ataques" actuales del sistema político a la Fiscalía, al asociarlos con partidos políticos, el hecho de que no se haya designado fiscal de Corte y a que requieren de mayor presupuesto para trabajar y, en ese sentido, se refirió a "un deterioro institucional".