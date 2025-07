"Está claro que era entregado por alguien", dijo víctima de copamiento en casa de familia en Las Piedras

"Está claro que era entregado por alguien y la finalidad era coparme y llevarme el dinero que había en efectivo (...) me esperaron en la cochera donde yo guardo. Llegué en la camioneta, me metí para adentro como siempre, abrí el portón, todo normal, saqué la alarma, saqué llaves, candados, guardé y cuando me bajo de la camioneta que está a 10 metros del portón, entran dos tipos corriendo con dos revólveres", dijo a Subrayado el damnificado, de 71 años.

Y añadió: "Cuando los veo, los veo a cinco metros míos. No vi nada y de los nervios menos. Ahí me tiran al suelo boca abajo y me empiezan a pegar y me empiezan a atar".