"Es un cargo de confianza y como tal estamos disponibles a lo que el presidente considere", dijo Arim sobre si renunciará

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim , dijo que todavía no habló con el presidente Yamandú Orsi , sobre la denuncia pública de que falta regularizar su casa de verano en el balneario Solís, Maldonado.

Sobre la situación de la vivienda, aseguró que toda la construcción se ha hecho con los permisos pertinentes del Banco de Previsión Social (BPS) y la Intendencia de Maldonado, y que la construcción no ha sido finalizada, aunque afirmó que la habita como casa de verano con su familia, a la que concurre "frecuentemente" y que la ha alquilado en ocasiones. Sostuvo que desconoce la reglamentación sobre que no se puede habitar o alquilar si la casa no tiene final de obra.