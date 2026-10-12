El diputado del Partido Colorado, Mauricio Viera, convocó de forma urgente al Parlamento a las autoridades de Policía Caminera por los ataques con piedras que ocurren en los accesos a Montevideo.
Diputado colorado convocó al Parlamento a autoridades de Caminera por ataques a ómnibus en los accesos
Mauricio Viera dijo que los ataques pueden lesionar al chofer o a los usuarios y que, en cualquier momento, puede haber un siniestro con consecuencias fatales.
Viera dijo que las líneas interdepartamentales son las que más sufren esta problemática.
"Por el momento la problemática está y se soluciona con reparación de daños materiales, pero entendemos que en cualquier momento va a suceder lo que nadie quiere que es generar un siniestro que verdaderamente tenga consecuencias fatales", manifestó.
Y agregó: "Basta de que le puedan pegar al propio chofer o de alguna manera por implosión de algún parabrisa, pueda terminar en lo que nadie quiere".
Viera señaló que las pedreas también impactan en los vidrios laterales y pueden causar lesiones en los usuarios.
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