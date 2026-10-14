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ASAMBLEA GENERAL

Daniel Radío asumió como Comisionado Parlamentario: "El Sistema Carcelario es un desafío para el Uruguay"

Daniel Radío señaló que la iniciativa surgió de los partidos que él no vota, pero que respeta y quiere muchísimo.

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La Asamblea General tomó juramento a Daniel Radío como nuevo Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.

"Yo creo que el Sistema Carcelario es un desafío para el Uruguay. Hay que hacer el intento de sacar a las cárceles del circuito de la inseguridad y de ponerlo otra vez en el circuito de la seguridad y, para eso hay que revisar muchas cosas", dijo Radío.

Y agregó: "Para mí asumir esta responsabilidad implica hacer el esfuerzo por estar a la altura de quienes me precedieron que yo creo que lo hicieron muy bien".

Radío señaló que la iniciativa surgió de los partidos que él no vota, pero que respeta y quiere muchísimo.

"En esta época donde el sistema político está muchas veces siendo cuestionado, para mí nosotros tenemos un sistema político digno y alcanza con levantar la vista y mirar hacia los países vecinos para darnos cuenta que tenemos un sistema político digno y, que deberíamos aprender a valorar más", comentó.

Consultado por la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación dijo que es muy necesario y hay que tener un nuevo organigrama.

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