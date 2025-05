"Creo que el 8 de julio voy a terminar asumiendo", dijo Besozzi sobre el impedimento legal de acercarse a la Intendencia

Además, en ese marco, no se sabe aún si podrá asumir el 8 de julio, porque está vigente la medida cautelar de no acercamiento a la Intendencia de Soriano . Besozzi fue imputado de siete delitos contra la administración pública en la Intendencia de Soriano y se le impuso una medida cautelar de 180 días con arresto domiciliario total.

Besozzi habló este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10 y dijo cómo se sintió cuando sus abogados consultaron a la fiscal de Soriano que lo investiga si podía ir a votar, y la fiscal le dijo que si eso pasaba iba a tener consencuencias.

“Mis abogados, al notar que no me podía acercar a una dependencia de la Intendencia, hicoeron la consulta a la fiscal y ella dijo que iba a actuar en consecuencia si iba”, contó Besozzi.

Ante la consulta de sintió eso como una amenaza de que perdería la libertad ambulatoria y volvería al arresto domiciliario total, el intendente electo respondió: “No me he juntado con los abogados, yo lo tomé que si la fiscal me dice que va a haber consecuencias, bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Lo que sentí es que no tenía sentido tener un lío con la fiscal cuando dice que iba a tener consecuencias”.

Consultado acerca de si podrá asumir la Intendencia el 8 de julio con la medida cautelar impuesta de no acercarse a las dependencias de la comuna, Besozzi respondió: “Son supuestos. Creo que el 8 de julio voy a terminar asumiendo”.

“Veremos cómo termina, pero yo no me siento culpable de nada, tengo la conciencia tranquila. Y la gente lo sabe. Yo dormía todos los días sin tomar pastillas. La gente me conoce como político y como ciudadano”, agregó.