"Cometimos algunos errores", dijo Fernando Pereira sobre Cairo, pero afirmó que "hoy el FA da por terminado el tema"

Señaló que la renuncia de Cairo fue para no dañar al gobierno y al partido. "Hoy el Frente Amplio da por terminado el tema, luego de analizar, valorar muy positivamente la acción de Orsi en la medida de que es el presidente de todos los uruguayos y tiene que velar porque el gobierno de certezas, y ayer las dio con mucha claridad", sostuvo.

Respecto a los errores de los que hace mea culpa, Pereira afirmó que él mismo los ha cometido: "Probablemente no medí la sensibilidad del frenteamplista medio y de la sociedad. Y esto es un error político que no hay por qué ocultarlo ni los políticos tenemos que pensar que nunca nos equivocamos. Luego, claramente, lo enmendamos conversando con la compañera Cecilia Cairo, conversando con el presidente, conversando con distintos integrantes del Frente Amplio, hasta que Cecilia llegó a esta conclusión y de alguna manera el presidente hizo lo que tenía que hacer, dar por terminado el tema".

Sobre esto también consideró que su análisis primario de la situación no coincidía con el de otros frenteamplistas, y que en su carácter de presidente del partido, representa "a todo el Frente Amplio, no a los que piensan como yo".

Para Pereira lo ocurrido no tiene por qué tener un efecto directo en el resultado de las elecciones departamentales, porque "el presidente actuó muy bien", pero consideró que debe esperarse a que se mida en encuestas.

"El tema se dio por terminado. El costo que pagó Cecilia es ni más ni menos que perder el cargo. Ahora, en el acto del gobierno, ¿tuvo deshonestidad? No. Tuvo falta de pago como tienen muchos miles de uruguayos, y tiene solo una forma de resolverlo, pagando", sostuvo Pereira y respaldó que continúe con su banca en el Parlamento.

También se refirió a los cuestionamientos por los topes que ponen partidos políticos a sus legisladores y cargos, y sostuvo que por esto falta "una ley de financiamiento de los partidos políticos más adecuada, y que lamentablemente no la pudimos tener porque el Partido Nacional no la votó. Pero tenemos que tener una ley de financiamiento. Y es una decisión del MPP lo de tener tope salarial. Yo no la juzgo", remarcó.