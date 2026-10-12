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"Cincuentones" se manifestaron frente a Suárez y Reyes reclamando cambios en jubilaciones: "Fuimos perjudicados sin nada tener que ver"

Jorge Sellanes, vocero del grupo, explicó que la modificación del artículo 16, que es la que los perjudica, parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo.

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En la previa del Consejo de Ministros que se realizó este lunes de mañana en Suárez y Reyes, el grupo denominado Cincuentones se manifestó frente a la residencia reclamando ajustes en las jubilaciones.

"Quienes éramos menores de 40 años al 1° de abril de 1996, fuimos obligados a ingresar al nuevo sistema mixto jubilatorio, más conocidas como Afaps y, llegado el momento de hacer los números para jubilarnos evidentemente y reconocido por el propio gobierno, cometió un error", dijo Jorge Sellanes, vocero del grupo.

Y agregó: "Con 40 años de edad, muchos de nosotros ya teníamos 20 o más años de aporte jubilatorio y ese aporte jubilatorio no fue transferido a las Afaps, entonces arrancamos desde cero con 40 años de edad".

Sellanes explicó, la modificación del artículo 16, que es la que los perjudica, parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo.

"Fuimos perjudicados sin nada tener que ver y además, que ante iguales aportes nosotros reclamamos que tenemos que tener la misma jubilación que el resto de los demás", señaló.

Según dijo, en una primera instancia estimaban que eran unas 34.000 personas afectadas,

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