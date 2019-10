Chile despierta el lunes tras la "guerra" decretada por el presidente Piñera

En la noche del domingo, Sebastián Piñera afirmó: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso".

chile

Los dichos del jefe militar muestran el desconcierto con el que viene abordando el Estado chileno el estallido social cuyo origen fue el aumento del boleto del subte, pero que tiene detrás razones de economía más de fondo.

El jefe de la Defensa Nacional además afirmó que "ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma y en paz, lo que nos tiene muy tranquilos y al mismo tiempo muy alerta a inconvenientes que pudieran provocar algunos desadaptados"

chile-5.jpg

Largas esperas para abordar los autobuses, el metro funcionando parcialmente y una alta congestión marcan las primeras horas de este lunes en Santiago, en el primer día laboral tras el violento estallido social del fin de semana, con saqueos, incendios y enfrentamientos que dejaron siete muertos.

Después de una noche un poco más tranquila que las dos anteriores, desbordadas por saqueos y ataques incendiarios, en Santiago se intenta con gran dificultad retornar a las actividades habituales, aunque muchos empleadores cancelaron las jornadas de trabajo y las clases estaban suspendidas en prácticamente todos los colegios y universidades.

La falta del metro -eje del transporte público, con unos tres millones de pasajeros por día-, era lo que más se extrañaba en esta ciudad de casi siete millones de habitantes, obligados ahora a hacer largas filas para tomar autobuses o acceder a las pocas estaciones del ferrocarril metropolitano que abrieron.

La estación La Moneda, a pocos metros de la casa de gobierno -en pleno centro de Santiago- abrió sus puertas pasadas las 07H00 locales (10H00 GMT), permitiendo el ingreso de decenas de personas que esperaban impacientes poder tomar un tren. Varios soldados resguardaban los ingresos, según constató un periodista de la AFP.

Miles de personas se encuentran en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, luego de que las aerolíneas anunciaran retrasos y cancelaciones de los vuelos. Hasta el momento, hay 95 cancelaciones y 20 reprogramaciones, dijo el diario La Tercera.

- "En calma" -

En el centro de Santiago se observa gran presencia de militares y policías. Algunas tiendas -las más pequeñas- se atrevieron a abrir parcialmente sus puertas, pero los grandes locales comerciales, la mayoría de los supermercados y centros comerciales iban a permanecer cerrados.

La violencia de las protestas, que se iniciaron con fuerza el viernes tras el alza en el pasaje del metro pero que después derivaron en un furioso estallido social, tiene a muchos perplejos, con miedo. Pero también expectantes de los cambios que se pueden venir a un modelo económico, al extremo liberal, que ha remarcado las desigualdades en la sociedad chilena.

"Se veía venir esto. El gobierno no ha hecho nada, no era solo el pasaje de metro lo que gatilló esto y terminó en vandalismo. Si el gobierno no hace cosas contundentes, medidas para mejorar los sueldos, la salud, las pensiones", dijo a la AFP Carlos Lucero, de 30 años y vendedor de sándwiches en el céntrico paseo Ahumada.

Además de los siete fallecidos en incendios ocurridos durante saqueos, las autoridades dieron cuenta el domingo de dos heridos de bala y de casi 1.500 detenidos en el peor estallido social en más de tres décadas.

el-general-iturriaga.jpg General Javier Iturriaga

- Chalecos amarillos -

Con dos noches consecutivas de toque de queda tras ser decretado el estado de emergencia en varias ciudades de Chile y cuando cundían los saqueos y pillajes en todo el país, vecinos se organizaron para evitar nuevos saqueos durante la madrugada del domingo.

Armados con palos y con los chalecos amarillos que popularizaron manifestantes en Francia, defendieron sus hogares pero también los supermercados y tiendas de barrio que quedaron en pie y no fueron vandalizados.

"La idea fue organizarnos e identificarnos entre vecinos por eso nos pusimos los chalecos amarillos. Hubo algunos intentos de robo en el sector y por eso nos organizamos para defendernos", dijo Priscila, una vecina de la comuna de Macul (oriente de Santiago) al canal 24 horas.

Los vecinos realizaron rondas de vigilancia junto a policías y militares quienes les permitieron salir a las calles pese al toque de queda.

chile 2.jpg

Si el detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años descontento con un modelo económico cuyo acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y alza de los servicios básicos.

Toque de queda

Autoridades chilenas decretaron este domingo por segundo día un toque de queda, adelantando el inicio de la medida para las 22HOO GMT, en medio de la extensión del estallido social que afecta al país con manifestaciones violentas y saqueos.

La medida rige "a partir de las siete de la tarde estén en calma y estén todos en sus casas", dijo el general Javier Iturriaga, al anunciar la medida tomada en medio del "estado de emergencia" que rige para cinco regiones de Chile.

Dos personas murieron y otra quedó gravemente herida en un incendio tras un saqueo de un supermercado la madrugada de este domingo en medio de las violentas protestas sociales en Chile, que suman también dos personas heridas a bala, según un reporte oficial actualizado.

Inicialmente, las autoridades habían informado de tres fallecidos en el incendio del supermercado en la comuna de San Bernardo, en el sur de Santiago, pero el balance oficial entregado este domingo por el ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick, rectificó esa cifra.

"En un supermercado de la comuna de San Bernardo se produjo un saqueo y un incendio, en el cual fallecieron dos mujeres y hay una tercera persona que quedó herida, con el 75% de su cuerpo con quemaduras", dijo el ministro en un mensaje público.

chile-6.jpg

Chadwick informó también que de madrugada dos personas quedaron heridas de bala tras un incidente con una patrulla policial tras otro saqueo en el límite de las comunas de Puente Alto y La Pintana.

El jefe militar a cargo de la seguridad, Javier Iturriaga, dijo que estas personas se encontraban "graves", internadas en hospitales de Santiago.

Según el medio chileno, La tercera, se constató el fallecimiento de cinco personas en un incendio de una bodega en Renca.

En total, de acuerdo a las autoridades, en todo el país se generaron 103 incidentes graves durante la noche, que se saldaron con 716 detenidos.

Los incidentes estallaron con fuerza el viernes tras el alza en las tarifas del pasaje del metro y luego derivaron en extensos reclamos sociales, en las que son consideradas las peores protestas desde el retorno a la democracia tras la dictadura (1973-1990).