Charles Carrera presentó recurso contra la fiscal Sandra Fleitas por su "clara filiación política y afinidad ideológica" con la oposición

Fleitas citó a Carrera a una audiencia de formalización en la que espera imputarle tres delitos por su participación en el uso irregular del Hospital Policial para atender a un hombre presuntamente herido de bala por un policía en La Paloma, Rocha.

Carrera señala que la fiscal anterior lo investigaba por presunto abuso de funciones y actos arbitrarios cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, y que ahora Fleitas lo acusa de fraude, utilización indebida de información privilegiada, y falsificación ideológica en documento público.

El escrito de recusación

“Sin ningún tipo de aviso ni advertencia, de forma absolutamente inesperada, sorpresiva y desleal, fui notificado que estaba convocado para una audiencia de formalización. Pero lo más sorprendente fue que, al acceder al escrito de solicitud de formalización presentado por la fiscalía, tomé conocimiento que ya no se me imputaba el delito de abuso de funciones (del que me venía defendiendo desde hacía casi 3 años), sino que ahora se me imputaban tres delitos: Fraude, Utilización indebida de información privilegiada, y falsificación ideológica en documento público”, dice el escrito.

“De este modo, en contra de toda lógica. En contra del deber de lealtad procesal que impone a cualquier litigante ceñirse a una determinada teoría del caso y posibilitar así el derecho de defensa de su adversario, ahora tengo que enfrentar una audiencia de formalización en donde se me pretenden imputar delitos contra los que no tuve ningún tipo de oportunidad de defenderme”, agrega el texto.

En otro punto señala que “la Dra. Sandra Fleitas ha tenido manifestaciones públicas que denotan una clara filiación política, y afinidad ideológica con los partidos y las posiciones políticas de los partidos de la coalición de gobierno durante el período 2020 – 2025. Desde larga data ha tenido marcadas posiciones políticas y enfrentamientos con integrantes del Frente Amplio”.

Recusación_FINAL.pdf

Además, el exsenador Carrera presentó en Fiscalía un pedido de acceso a la información pública para conocer los fundamentos y detalles del traslado de la fiscal que tenía su caso y la designación de Fleitas en su lugar.

Subrayado también accedió a ese documento: