Cámara Industrial de la Vestimenta reclama medidas que apoyen al sector ante "efecto Temu"

"En 2012 desaparecieron todas las industrias que tenían más de cien empleados. Ahora, quedan industrias que la que tiene más cantidad de empleados tendrá 30, 40, 50. Pero eso es algo ya que no va a ser compatible dentro de un año si esta situación se sigue dando", dijo Elisa Coitiño, secretaria de la Cámara.

"En esta empresa tengo capacidad para tener hoy en día trabajando a 18 personas, y sin embargo tengo solo seis operarios para los cuales hoy no tengo trabajo", dijo.

Para Coitiño el usuario tiene derecho a elegir comprar donde le salga más barato, pero el problema son las pautas para la industria nacional, que no puede competir contra franquicias, afirmó. "No pagan un impuesto. Que dejen que industria nacional no pague ningún impuesto y ahí sí vamos a poder competir", consideró.

Coitiño trabaja en un taller que comenzó su madre hace 45 años, llegó a tener 35 empleados pero hoy en día tiene 6 por la baja en la demanda de su trabajo. es una de las más de 80 empresas del sector que emplean a 8 mil personas.

"Mi mamá empezó cosiendo con una sola máquina. Era encargada de un lugar, se quedó sin trabajo y con una sola máquina terminó construyendo este lugar", contó sobre la historia de su empresa.

Habló de la importancia de no perder los oficios, y que en ese sentido es fundamental la industria nacional. "Si perdemos los oficios, no los vamos a recuperar", aseguró.

"Llegamos a un sector de mujeres, madres, que es su primer trabajo. Tiene también un factor social y humano que es indispensable que no se pierda, que eso no se valora cuando vos comprás en Temu ni en ninguna otra plataforma. Detrás de cada prenda uruguaya hay, primero, muchas familias, mucho esfuerzo, hay dignidad, un derecho al trabajo que se debe respetar, un derecho al ser humano y la posibilidad de decir que las personas no pierdan el hábito de levantarse todos los días y tener algo que hacer y sentirse orgullosos de que saben hacer algo", expresó.