Aparecieron muertas 10 ovejas de las 62 robadas en Los Cerrillos: "Esto es un grupo organizado", dijo productora

"La Policía va a seguir la investigación ya sea por tratar de buscar los animales que faltan, por tratar de buscar en definitiva los criminales. Esto es un grupo organizado que supo cómo robar y sin dudas sabe carnear y debe saber cómo comercializar la carne. De cada animal puedes sacar 20-25 kilos, estamos hablando de 1.500 de carne".

Y agregó: "Uno escucha a veces a los políticos que no quieren que la gente del campo se vaya a las ciudades porque no hay trabajo o, en este caso lo que realmente te hace pensar es me voy a la ciudad porque tengo miedo a que mañana me copen, porque un día me mataron los animales y otro día me matan a mí".