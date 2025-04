Valeria Ripoll sobre Cecilia Cairo: "Estoy convencida de que ella utilizó su poder político para que esto no se supiera"

“La señora construyó cuatro casas. ¿El BPS nunca le cayó en una inspección cuando hizo la construcción de las cuatro casas para ver que nunca estuvo en regla? ¿Cómo le cae al resto de los uruguayos y no le cae a Cecilia Cairo? Yo estoy convencida de que ella utilizó su poder político para que esto no se supiera. Y si no era por un periodista o un equipo que hizo esta investigación, no solo no nos esterábamos nunca, si no que no lo iba a pagar nunca. Porque está claro que acá no hubo intención de pagar, porque ingresos, a esa familia, a ese núcleo familiar, perfectamente alcanzan para poder hacerlo”, dijo Ripoll este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“¿Nadie en todos estos años se percató de todas estas obras? ¿Cómo en más de 30 años a la ministra no le sucedió? Y el BPS lo mismo. Se construyeron todas esas casas en estas décadas y nunca el BPS… A mi, la verdad, por lo menos me sorprende, no es lo que nos pasa a la mayoría de los uruguayos que si no pagamos algo nos llega la notificación de la Intendencia o nos cae una multa o nos cae una inspección. A mi la verdad me parece bastante extraño pero reitero, para mi tiene que ver con esto de quién gobierna Montevideo. El intendente se entera hoy. ¿Cuánto va a durar la investigación? Porque es tan fácil como que vaya alguien a la casa de Cairo y compruebe”, agregó Ripoll.

“¿Acá no hubo evasión de impuestos? ¿No se hizo con conocimiento, cuando la misma ministra siendo parlamentaria le plantea a los deudores (en UR) que para poder escriturar su casa tenían que estar al día con los tributos que ella no paga, que sabe que no paga”, apuntó.

“Para mi, no solo lo grave es lo que hizo, si no que yo siento que nos está mintiendo en la cara. Y por eso reclamo una reacción del gobierno antes que nada. El presidente tiene la oportunidad de si realmente va a gobernar con honestidad. ¿Nos va a gobernar la honestidad como prometió Orsi en la campaña electoral? Porque esto no es honestidad”, concluyó Ripoll.