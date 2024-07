Valeria Ripoll a Carolina Cosse: "La limpieza sigue siendo un desastre en Montevideo, una ciudad triste, oscura, sucia"

La ex intendenta de Montevideo Carolina Cosse (renunció el lunes) hará este martes un acto para cerrar su gestión e iniciar la campaña electoral como candidata a la Vicepresidencia de la República por el Frente Amplio en la fórmula que encabeza Yamandú Orsi.

“Cierra la peor gestión de Montevideo. En lo que va de los 35 años casi de gestión frenteamplista, una intendenta que cierra con un acto político, una intendenta que se presentó para que los ciudadanos de Montevideo la votaran, no preocupada por la gestión de los servicios municipales, sino para utilizar la estructura de la Intendencia para su candidatura presidencial. Es la segunda vez que pasa esto, pasó primero con Daniel Martínez, pero Carolina Cosse lo ha hecho aún peor”, dijo Ripoll en rueda de prensa.

La ex funcionaria municipal, que dirigió el sindicato ADEOM durante buena parte del gobierno de Cosse en Montevideo, cuestionó su gestión: “Es una gestión que termina con semáforos y calles pintadas de verde, y ese es el resumen de la gestión de un período tan importante. Lamentablemente la limpieza sigue siendo un desastre en la ciudad de Montevideo, una ciudad triste, oscura, sucia, que no ha avanzado en estos 35 años prácticamente en nada. Creo que realmente el acto no debería ser para celebrar absolutamente nada porque los montevideanos cada vez tienen una peor gestión”.