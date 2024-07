Valentina Dos Santos tras ser condenada: "Todo lo que he hecho fue trabajar por mi pueblo, por mi gente"

A la salida del juzgado en Artiga, Dos Santos habló con la prensa: “Estoy muy triste y muy dolorida con todos esto. Todo lo que he hecho fue trabajar por mi pueblo, por mi gente. Si hice cosas que van más allá de mis tareas como diputada fue simplemente por este afán de trabajar por mi pueblo”.

“Durante todo este tiempo trabajé con dos conceptos básicos o con dos premisas, que eran que iba a trabajar siempre para que los derechos de las personas no se transformaran en necesidades eternas, y siempre dije también que los problemas de la gente no tenían un rótulo de nacionales y departamentales, y es en esa forma que siempre trabajé junto al intendente como lo dije también desde el primer momento que iba a trabajar, junto al intendente y haciendo todas las gestiones necesarias para sacar a nuestro departamento adelante”, agregó la ex diputada, entre lágrimas.

El martes había sido imputado y también condenado en juicio abreviado el intendente de Artigas Pablo Caram (Partido Nacional) por el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar actos con apariencia delictiva en la administración pública. Es en referencia al caso de las horas extras irregulares pagadas en la Intendencia de Artigas.

Por este caso, el mismo martes, fue imputado y condenado el primo del intendente, Rodolfo Caram, jerarca de la Intendencia, y su esposa, ambos por el delito de fraude.

Los cuatro imputados fueron condenados con penas de prisión, que cumplirán en régimen de libertad a prueba con trabajo comunitario.

El abogado de Valentina Dos Santos, Jorge Barrera, se refirió así a la condena de la ex diputada: "Todo lo que ha sido su trabajo, su develo en pro de las soluciones a las que se había comprometido con la ciudadanía de Artigas las cumplió, si en algunos de esos excesos de horas, de tiempo, de trabajo, de coordinación con las tareas legislativas y nacionales, existió ese mismo exceso en cuanto a las funciones que formalmente están reguladas en cuanto a la actividad legislativa, hoy se asumió el proceso abreviado a los efectos precisamente de no incurrir en un juicio”.