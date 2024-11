"Una conversación muy frontal", afirmó Orsi sobre reunión con Lacalle y destacó que "las puertas están bien abiertas"

Entre los puntos que fueron tratados están el saneamiento en el interior del país y el Mercosur, en particular los compromisos con Brasil.

El 6 de diciembre Orsi acompañará a Lacalle Pou a la cumbre del Mercosur que se lleva a cabo en Montevideo. Antes, este jueves, el presidente electo viajará a Brasil para reunirse con el mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, para dialogar, entre otras cosas, sobre la licitación para el puente Yaguarón y el dragado de San Gonzalo en la laguna Merín. Orsi buscará que "se acelere este proceso".

"Me consta que no había avanzado mucho, no por falta de voluntad de Brasil, sino porque las circunstancias de una licitación a veces hace que las cosas se demoren, por lo tanto hay un tema bien concreto para hablar con nuestros hermanos de Brasil", señaló.

Fue "una conversación muy frontal, clara y con mucha voluntad de que sea aceitado, ágil y como estamos acostumbrados los uruguayos, en todos los procesos de transición, sin demoras, sin sobresaltos y con las puertas abiertas para que en marzo tengamos todos los datos, toda la información y todo el equipo en la cancha", remarcó Orsi sobre la reunión.

Al ser consultado sobre el proyecto Arazatí, el presidente electo dijo que no profundizaron en ese punto.

"Este es uno de los temas que están para seguir conversando. No lo explicitamos hoy. No hay una fecha y no sé si lo van a firmar o no. Sé que había observaciones que tenían que ser levantadas. Ningún gobierno, ninguna autoridad, puede caminar hacia adelante si esas observaciones no son levantadas. A mi hay aspectos del proyecto que no me terminan de convencer. Sé que está sobre la mesa y me consta que en algún momento lo vamos a tener que hablar", agregó.

En desarrollo.