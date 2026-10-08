Un hombre de 43 años fue apuñalado cuando se encontraba en una plaza, cerca de su casa, alrededor de las 4:30 de este jueves. Dijo que al lugar llegó su suegro y lo atacó, dejándolo en grave estado.
Un hombre fue apuñalado y denunció que fue su suegro: atribuyó problemas familiares
El ataque con arma blanca ocurrió en La Teja. La víctima recibió una puñalada en el abdomen y otra en el brazo izquierdo.
La víctima fue herida en el abdomen y en el brazo izquierdo. Policías que llegaron en un patrullero, lo trasladaron al Hospital del Cerro, donde fue asistido y enviado a block quirúrgico, supo Subrayado.
Ante la Policía, el hombre identificó a su suegro como el agresor. Dijo que comenzaron a discutir y lo apuñaló. Que antes habían mantenido discusiones por problemas familiares, al igual que ahora. Hizo la denuncia.
Apuñalaron a un hombre de 40 años en Punta de Rieles y está grave
La plaza donde ocurrió el ataque está ubicada en Gobernador del Pino, esquina Juan Molina.
En la madrugada de este jueves otro hombre fue apuñalado en Punta de Rieles y denunció que fue durante un intento de rapiña. También está grave.
Dejá tu comentario