Un hombre fue apuñalado y denunció que fue su suegro: atribuyó problemas familiares

Un hombre de 43 años fue apuñalado cuando se encontraba en una plaza, cerca de su casa, alrededor de las 4:30 de este jueves. Dijo que al lugar llegó su suegro y lo atacó, dejándolo en grave estado.

La víctima fue herida en el abdomen y en el brazo izquierdo. Policías que llegaron en un patrullero, lo trasladaron al Hospital del Cerro, donde fue asistido y enviado a block quirúrgico, supo Subrayado.

Ante la Policía, el hombre identificó a su suegro como el agresor. Dijo que comenzaron a discutir y lo apuñaló. Que antes habían mantenido discusiones por problemas familiares, al igual que ahora. Hizo la denuncia.

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La plaza donde ocurrió el ataque está ubicada en Gobernador del Pino, esquina Juan Molina.

En la madrugada de este jueves otro hombre fue apuñalado en Punta de Rieles y denunció que fue durante un intento de rapiña. También está grave.