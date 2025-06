Topolansky criticó a quienes dicen que Orsi "es lento, que no dice", y agregó: "Preguntate por qué perdiste, porque la gente no es tonta"

Dijo que tras el fallecimiento de José Mujica retomará la militancia, porque es lo que la salva: “Tengo que retomar las rutinas, las rutinas te salvan porque te ocupan en algo. En setiembre cumplo 81 años, y es un peligro, porque te metés en un pozo y no salís. Y retomo la militancia política, donde voy a seguir hasta que los huesos no me den. (La militancia) motiva, eso me motiva, no te digo que supla el agujero, pero ayuda”, dijo Topolansky.